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Ларионов рассказал, что должен сделать Овечкин, чтобы побить рекорд Гретцки

Тренер Ларионов: Овечкин побьет рекорд Гретцки быстрее, чем все ожидают

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Ларионова передает «Матч ТВ».

«Я знаю Сашу с 14 лет. И хочу пожелать, чтобы он и дальше относился к себе профессионально. Все в его руках и в его силах. И если он сохранит на высшем уровне свою подготовку и отношение к себе, то рекорд Гретцки будет побит даже быстрее, чем мы ожидаем», — сказал Ларионов.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее тренер «Вашингтона» назвал причины низкой результативности команды.

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