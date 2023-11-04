Махачев рассказал, что ему больше неинтересно наблюдать за «Реалом» и «Барселоной»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, что не следит за «Барселоной и «Реалом» после того, как клубы покинул Лионель Месси и Криштиану Роналду. Слова Махачева передает «Матч ТВ».

«Хабиб был на класико, писал, что едет на матч. Раньше у нас были споры о футболе, сейчас уже нет. После ухода Месси из «Барселоны» и Роналду из «Реала» не так интересно. Когда две большие звезды соединялись на поле, было интересно», — сказал Махачев.

21 октября Махачев в главном бою вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Махачев рассказал, что может перейти в бокс.