Суд избрал меру пресечения в отношении экс-футболиста сборной России Бугаева

Прикубанским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего нападающего сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал в отношении экс-футболиста меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее адвокат Бугаева заявила, что у футболиста не было наркотиков при задержании.