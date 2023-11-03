Личка заявил, что для него интереснее хоккей, а не матч «Спартак» — «Краснодар»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что не смотрел матч «Спартака» и «Краснодара» в Кубке России, от которого зависел выход его команды в раунд плей-офф. Его слова передает Legalbet.

«Смотрел ли игру «Спартака» с «Краснодаром» и болел ли за «Спартак»? Нет, нет, смотрел хоккей. Я, если честно, ожидал, что «Краснодар» выиграет, но ни за кого не болел, честно скажу. Я всегда больше концентрируюсь на себе и на своей команде. Для нас был неважен результат того матча, потому что мы отталкивались от своей игры: если мы побеждаем, то проходим дальше. Поэтому я спокойно смотрел хоккей», — сказал Личка.

1 ноября обеспечивший себе выход в плей-офф «Спартак» в заключительном матче группового этапа Кубка России уступил «Краснодару» со счетом 2:3. Лишь победа в своем поединке могла обеспечить подопечным Марцела Лички выход в плей-офф.

2 ноября «Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Победный гол в добавленное время забил Ярослав Гладышев.

В прошлом сезоне бело-голубые в полуфинале Кубка России уступили тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти.

Ранее были объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России.