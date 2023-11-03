Джокович признался, что в туалете проводит больше времени, чем на корте

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих проблемах с пищеварением. Его слова передает L.

«Трудно ясно мыслить, когда в последние несколько дней больше времени проводишь в туалете, чем на корте... Уровень энергии был очень низким. Я проходил это день за днем. Это один из тех матчей, когда нужно смириться с обстоятельствами. И постараться остаться в матче. И это мне удалось. Я нашел подачу в нужный момент. Вот почему эта победа важна с психологической точки зрения. Это был захватывающий матч, немного сумасшедший», — сказал Джокович.

2 ноября Джокович одержал волевую победу над голландцем Таллоном Грикспором в матче третьего круга турнира в Париже со счетом 4:6, 7:6, 6:4. В следующем матче серб сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), набрав 11 045 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 625 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7 200 очков).

Ранее Медведев отшутился по поводу показанного болельщикам неприличного жеста.