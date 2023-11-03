Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джокович признался, что в туалете проводит больше времени, чем на корте

Джокович: трудно мыслить, когда в туалете проводишь больше времени, чем на корте

close
100%
Toby Melville/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих проблемах с пищеварением. Его слова передает L.

«Трудно ясно мыслить, когда в последние несколько дней больше времени проводишь в туалете, чем на корте... Уровень энергии был очень низким. Я проходил это день за днем. Это один из тех матчей, когда нужно смириться с обстоятельствами. И постараться остаться в матче. И это мне удалось. Я нашел подачу в нужный момент. Вот почему эта победа важна с психологической точки зрения. Это был захватывающий матч, немного сумасшедший», — сказал Джокович.

2 ноября Джокович одержал волевую победу над голландцем Таллоном Грикспором в матче третьего круга турнира в Париже со счетом 4:6, 7:6, 6:4. В следующем матче серб сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), набрав 11 045 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 625 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7 200 очков).

Ранее Медведев отшутился по поводу показанного болельщикам неприличного жеста.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий