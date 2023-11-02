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Футболист «Локомотива» женился на телеведущей «Матч ТВ»

Защитник «Локомотива» Тикнизян женился на телеведущей Яне Ромашкиной

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romashkina_ya_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян и телеведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина сыграли свадьбу. Об этом журналистка сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Церемония прошла 24 октября. Защитник «железнодорожников» сделал предложение Ромашкиной на Останкинской телебашне, разместив у ее подножия баннер со словами «Яна, выходи за меня».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в 12 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата России красно-зеленые занимает шестое место, набрав 20 очков.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел восемь матчей за национальную команду, отметившись одним забитым мячом.

Ранее экс-футболист ЦСКА вошел в рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед».

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