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Даня Милохин рассказал, когда проведет первый бой в ММА

Блогер Даня Милохин допустил, что проведет первый бой в ММА через пять месяцев

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярный блогер Даня Милохин в интервью YouTube-каналу «100балльный репетитор», в котором рассказал, когда он проведет первый бой в смешанных единоборствах (ММА).

«Когда проведу первый бой? Еще месяцев пять, может. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться.

Думаю, что за это время ничего не погаснет (медийная популярность). Буду держать. Мне это нравится, не могу жить без этого. Если у меня этого не будет, какой смысл тогда идти в бои? Чтобы просто быть бойцом? Мне хочется быть медийным бойцом. У меня нет стратегии, но уверен, что все будет замечательно», — сказал блогер.

В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее Хабиб высказался о возобновлении карьеры.

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