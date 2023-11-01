Стало известно, что может помочь футболисту Бугаеву снизить срок наказания за наркотики

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил, как задержанный за наркотики экс-футболист сборной России Алексей Бугаев может получить минимальный срок лишения свободы. Специалист заявил «Газете.Ru», что бывшему спортсмену может помочь хорошая тактика защиты в суде.

«При хорошей тактике защиты можно будет добиться наказания в районе 5 лет. Если же использовать «среднюю» тактику, то многое также будет зависеть от суда. В России в каждом регионе суды выносят разные приговоры по одним и тем же преступлениям. Здесь можно рассчитывать на срок ниже низшего, но вряд ли это получится. В районе 20 лет наказания в совокупности Алексею Бугаеву светит, если хорошо не осуществить защиту. Доказать, что ему подкинули наркотики, крайне сложно, хотя и такое бывает, не раз я по подобным делам защищал людей. Скорее всего, будет реальный срок в районе 20 лет. Но шансы снизить наказание есть», — считает Калинов.

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее Калинов заявил, что Бугаеву грозит до 30 лет тюрьмы.