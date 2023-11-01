В МВД сделали заявление по поводу задержания экс-футболиста сборной России

В полиции Краснодара рассказали детали задержания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. Текст сообщения приводится в Telegram-канале местного отделения МВД.

«По заключению экспертизы, в пакете оказалось почти 500 грамм производного N-метилэфедрона», — сообщила заместитель начальника краевой пресс-службы полиции Юлия Самсончик.

Сообщается также, что полицейские остановили Бугаева, посчитав его поведение подозрительным. Отмечается, что экс-футболист рассказал, что забрал наркотик из тайниковой закладки и планировал сбывать его в Сочи, где он гостит у родственников.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее стало известно, были ли проблемы с наркотиками у задержанного Бугаева в молодости.