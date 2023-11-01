Сенников допустил, что у задержанного с наркотиками экс-футболиста сборной есть проблемы

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал задержание своего бывшего одноклубника Алексея Бугаева с наркотиками. Слова Сенникова передает «Лента.ру».

«Непонятная ситуация. Мы не знаем, что случилось, может, друзья подставили или попросили что-то донести. Много ситуаций бывает. Может быть, и у него есть какие-то проблемы. Я думаю, правоохранительные органы сейчас разберутся», — сказал Сенников.

Сегодня, 1 ноября, Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне сообщалось, что Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее отец Бугаева подтвердил задержание сына.