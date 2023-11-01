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Американский боец UFC заявил, что не поедет в Россию даже за $10 млн

Боец UFC Деррик Льюис заявил, что не поедет в Россию даже за $10 млн

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UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал, что не намерен выступать в российских организациях. Его слова передает Metaratings.ru.

«Я не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне дадут 10 миллионов долларов, не думаю, что я буду там», — сказал Льюис.

В профессиональной карьере Льюис провел 39 поединков, в которых одержал 27 побед и потерпел 11 поражений. Один бой был признан несостоявшимся. На его счету рекорд UFC по числу побед нокаутом за карьеру. Он нокаутировал своих соперников 14 раз. В официальном рейтинге UFC Льюис располагается на девятой строчке среди тяжеловесов. 5 ноября американец проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой в рамках турнира UFC Fight Night.

Ранее боец Саид Нурмагомедов рассказал, какие автомобили ему дарили за победные поединки.

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