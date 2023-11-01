Смолов рассказал, как помог Захаряну адаптироваться в «Реале Сосьедад»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что связывался со своим бывшим одноклубником по испанской «Сельте» Браисом Мендесом, чтобы тот помог Арсену Захаряну адаптироваться в «Реале Сосьедад», передает «Спорт-Экспресс».

«Мендес мне ответил, что без проблем поможет Арсену. Помогает? У Арсена спрашивал, вроде помогает», — сказал Смолов.

Мендес перешел из «Сельты» в «Реал Сосьедад» в 2022 году.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.

Ранее Виталий Дьяков заявил, что Захарян выполнил установку тренера в игре Лиги чемпионов.