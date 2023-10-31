Аршавин: такие, как я, рождаются нечасто

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о современном поколении игроков сине-бело-голубых. Слова Аршавина передает «РБ Спорт».

«Почему у клуба пока не получается полу­чить таких игроков, какими были Аршавин, Кержаков? Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академ­ии. Сейчас подходят иг­роки 2004-2005 год­ов рождения. У нас талантл­ивые команды, есть сильные игроки», — сказал Аршавин.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Также он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На сегодняшний момент экс-футболист работает в петербургском «Зените» в качестве функционера. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее сообщалось, что Аршавин продает свой дом за 150 млн рублей.