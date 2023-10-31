В России предрекли легкую победу украинцу Усику в поединке с Фьюри

Российский боксер Григорий Дрозд считает, что украинец Александр Усик может одержать легкую победу над британцем Тайсоном Фьюри, передает РИА Новости.

«Я думаю, что после боя Фьюри с Нганну задумались все, в том числе и Усик. Считаю, что Саше будет достаточно просто справиться с таким Фьюри. Тайсону надо задуматься что он хочет предложить Усику в предстоящем бою», — сказал Дрозд.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии.

Десятираундовый бой между Фьюри и Нганну прошел в Эр-Рияде 28 октября и завершился триумфом Фьюри раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде британец оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

Ранее Усик заявил, что бой с Фьюри должен состояться в декабре.