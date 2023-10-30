Защитник «Краснодара» рассказал, что его раздражает в России

Защитник «Краснодара» Витор Тормена признался, что его начинает раздражать накопление матчей и длительных переездов по России. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Фабио Алейшо.

«Насколько длительные переезды начинают влиять на команду? Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много», — сказал Тормена.

Тормена перебрался в «Краснодар» в августе 2023 года из португальской «Браги», подписав контракт на четыре года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

29 октября «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол на счету Федора Чалова. Это поражение стало первым в сезоне для «Краснодара».

После 13 туров РПЛ подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Вторым идет «Зенит» (26 очков).

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