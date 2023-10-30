Стало известно, чем Акинфеев раздражает футболистов

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 13-го тура чемпионата России против «Краснодара». Слова Радимова передает «Матч ТВ».

«У Акинфеева такая история. Ты ему бьешь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает моменты. Многие вратари красиво падают, красиво переводят мячи, а тут — нет. Тебя, как нападающего или атакующего футболиста, это начинает раздражать. Вроде все правильно сделал, пробил в угол — а он там уже стоит!» — сказал Радимов.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федор Чалов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА сделали заявление после победы над «Краснодаром».