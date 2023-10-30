Российский тренер заступился за Овечкина в вопросе результативности

Бывший тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Назаров поделился мнением о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин зарабатывает очки в шестом матче кряду. Слова Назарова передает «Чемпионат».

«У Овечкина шестиматчевая серия из встреч с набранными очками, откуда здесь взяться критике? Все идет хорошо, своим чередом. Видно, что капитан «Вашингтона» постепенно входит во вкус и набирает форму. Нужно понимать, что позади лето, плюс «Кэпиталз» не попали в плей-офф по итогам прошлого регулярного чемпионата, в результате чего пауза без игр затянулась», — сказал Назаров.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в текущем сезоне, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что Овечкин продлил результативную серию в НХЛ.