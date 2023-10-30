Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Факеле» резко призвали «Спартак» замолчать из-за критики поля

Игрок «Факела» Квеквескири призвал «Спартак» молчать про качество поля

close
100%
«ФК «Спартак-Москва»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии Telegram-каналу «Футбольный Биги» призвал представителей московского «Спартака» не критиковать качество футбольного поля после матча 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Поле для всех одинаковое. Пускай уже помолчат про поле! Больше про наш футбол пускай говорят, а то они что-то слишком много про поле… Хоть раз признайте, что проиграли, потому что Воронеж был сильнее. Это будет честно», — заявил футболист.

После матча в Воронеже главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль раскритиковал качество поля, заявив, что невозможно подготовить команду к игре в таких условиях.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После 13 туров «Спартак» имеет в активе 20 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Факел» расположился на 12 месте, набрав 15 очков.

Ранее поражение «Спартака» от «Факела» отказались называть сенсацией из-за поля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий