В «Факеле» резко призвали «Спартак» замолчать из-за критики поля

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии Telegram-каналу «Футбольный Биги» призвал представителей московского «Спартака» не критиковать качество футбольного поля после матча 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Поле для всех одинаковое. Пускай уже помолчат про поле! Больше про наш футбол пускай говорят, а то они что-то слишком много про поле… Хоть раз признайте, что проиграли, потому что Воронеж был сильнее. Это будет честно», — заявил футболист.

После матча в Воронеже главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль раскритиковал качество поля, заявив, что невозможно подготовить команду к игре в таких условиях.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После 13 туров «Спартак» имеет в активе 20 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Факел» расположился на 12 месте, набрав 15 очков.

Ранее поражение «Спартака» от «Факела» отказались называть сенсацией из-за поля.