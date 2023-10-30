«Разговоры глухого с немым»: названа основная проблема Захаряна в Испании

Нападающий российского «Динамо» Федор Смолов заявил, что поддерживает связь с бывшим одноклубником, полузащитником испанского «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном, и назвал основную проблему, с которой полузащитник столкнулся в Испании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что все сложности связаны с тем, что в Испании мало кто говорит на английском. И Арсен плохо говорит. Разговоры глухого с немым», — заявил Смолов.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.

Ранее португальский футболист заявил, что Захарян не фантастически дебютировал в Лиге чемпионов.