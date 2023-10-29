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«Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче РПЛ

«Динамо» одержало победу над «Уралом» со счетом 2:1 в матче чемпионата России

Московское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин и Бителло. За «Урал» отличился Илья Ишков.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 21 очко. «Урал» располагается на десятой строчке, имея в активе 16 баллов.

В РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 28 баллов, второе место занимает «Зенит» (26), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (22).

В следующем туре «Динамо» сыграет в Москве с «Сочи». Встреча состоится 6 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Урал» на своем поле примет казанский «Рубин». Команды выйдут на поле 6 ноября в 16.30 по московскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист «Динамо» выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

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