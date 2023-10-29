Пятое место Хромых на этапе Гран-при России объяснили моральным состоянием

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Майи Хромых на этапе Гран-при России в Красноярске. В беседе с «Газетой.Ru» она допустила, что Хромых находится не в лучшем моральном состоянии.

«Знаете, так бывает, когда на каких-то соревнованиях не все получается, даже несмотря на подготовку — такое случается. В любом случае, у нее был перерыв, который, видимо, все-таки дал о себе знать, было какое-то давление. Не думаю, что она все это не умеет делать, она не раз показывала, что все умеет. Может быть, пока не набрала даже моральную форму, скорее, чем физическую. Думаю, что если она сама продолжит в себя верить, и ее тренерский штаб — тоже, то у нее все получится», — считает Гербольдт.

Хромых по итогам короткой программы стала лишь восьмой, набрав 62,06 балла. В произвольной программе она улучшила свой результат, но не попала в топ-3, завершив выступление на итоговом пятом месте, заработав в сумме 193,22 балла. Выиграла Анна Фролова (215,55), второе место заняла Вероника Яметова (211,19), третье — Мария Агаева (208,91).

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