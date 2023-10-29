Абаскаль жестко заступился за Соболева перед журналистом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался доволен игрой нападающего команды Александра Соболева в матче против «Факела». Его слова передает Sport24.

«Почему не было забросов на Соболева? Вообще Соболев провел великолепный матч, может быть, вы видели другую какую-то игру. Игнатов и Тео в первом тайме, Игнатов во втором, и Тео, и Зиньковский… Были моменты. Наверное, вы другой матч видели. Или вы думаете, что Соболев супергерой? Нельзя было играть в футбол, мой друг. Но моменты у нас были. Команда билась, на таких полях только так…» — сказал Абаскаль.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

28 октября Соболев провел полный матч против «Факела». Встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Ранее Аршавин оценил отказ Соболева от общения с прессой.