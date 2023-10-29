Мостовой заявил, что «Спартак» провалил матч с «Факелом»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что московский «Спартак» сыграл ужасно в матче с воронежским «Факелом» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» сыграл ужасно. Нужно хвалить «Факел», который заслуженно победил. Я не припомню, чтобы гости имели хотя бы один голевой момент. Такого давно не было. Красно-белые провалили этот матч, хорошего ничего нет, но команда пока на четвертом месте», — заявил экс-футболист.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

Ранее в «Спартаке» не стали винить газон в поражении от «Факела».