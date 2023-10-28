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Аршавин оценил отказ Соболева от общения с прессой

Аршавин заявил, что Соболев нормально себя повел, отказавшись от общения со СМИ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал отказ форварда «Спартака» Александра Соболева от общения с прессой после поражения от «Факела» в матче 13-го тура чемпионата России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Соболев отказался общаться с прессой из‑за того, что журналисты пишут инсайды про их отношения с Абаскалем. Такое поведение Александра оправданно? Нормальное поведение, я его понимаю», — сказал Аршавин.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее тренер «Факела» Сергей Ташуев назвал «Спартак» тряпкой.

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