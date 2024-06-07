Американец едва не сжег свой дом, пытаясь избавиться от паука

В Калифорнии мужчина поджег свой дом, пытаясь избавиться от паука, сообщила пожарная служба Фресно.

В выходные владелец дома в западной части города заметил в одной из комнат паука. Он вооружился паяльной лампой, но случайно устроил пожар. В результате инцидента никто не пострадал, и пожарным, вовремя прибывшим на место происшествия, удалось предотвратить повреждение большей части дома.

«Нам тоже не нравятся пауки, но никогда не стоит использовать паяльную лампу или любое другое легковоспламеняющееся устройство для борьбы с вредителями», — напомнили в пожарной службе.

Спасатели посоветовали домовладельцам обращаться к профессионалам или избавляться от вредителей более безопасными методами.

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