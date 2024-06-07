Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американец едва не сжег свой дом, пытаясь избавиться от паука

В США мужчина использовал паяльную лампу, чтобы уничтожить паука, и поджег дом

close
100%
summerstoli/Twitter

В Калифорнии мужчина поджег свой дом, пытаясь избавиться от паука, сообщила пожарная служба Фресно.

В выходные владелец дома в западной части города заметил в одной из комнат паука. Он вооружился паяльной лампой, но случайно устроил пожар. В результате инцидента никто не пострадал, и пожарным, вовремя прибывшим на место происшествия, удалось предотвратить повреждение большей части дома.

«Нам тоже не нравятся пауки, но никогда не стоит использовать паяльную лампу или любое другое легковоспламеняющееся устройство для борьбы с вредителями», — напомнили в пожарной службе.

Спасатели посоветовали домовладельцам обращаться к профессионалам или избавляться от вредителей более безопасными методами.

Ранее шестилетний мальчик играл с зажигалкой и спалил две квартиры в Рязани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами