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В России изменится ставка по налогу на прибыль для IT-компаний

Путин: ставку по налогу на прибыль для IT-компаний установят в 5% до 2030 года

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для отечественных IT-компаний до 2030 года.

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учёт с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчёте налога на прибыль», — сказал лидер страны.

Он подчеркнул необходимость установить пятипроцентную ставку по налогу на прибыль для IT-компаний из РФ, которая «будет действовать до 2030 года включительно».

Озвученная президентом инициатива содержится в законопроекте об изменениях в налоговой системе, ранее подготовленном министерством финансов России. В документе указано, что IT-фирмы должны будут платить 5% от доходов в госбюджет, а налог, подлежащий оплате в региональные бюджеты, на период 2025-2027 годов останется для них нулевым.

В настоящее время Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

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