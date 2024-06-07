Путин призвал ускорить принятие законов по партнерству с бизнесом в космосе

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил Государственную думу России ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству (ГЧП) в космосе.

Путин подчеркнул, что в текущий момент в Госдуме на рассмотрении находятся законопроекты, позволяющие расширить механизмы государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космической сферы. Президент попросил принять данные нормативные акты в ближайшее время.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

До этого стало известно, что Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

Означенный документ подразумевает укрепление стратегического сотрудничества двух стран, развитие совместной космической деятельности, закрепление ведущей роли России в освоении космоса.

В апреле власти Китая и Таиланда подписали первоначальные соглашения о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства и международных лунных исследовательских станций.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.