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Россия опережает среднемировые темпы роста экономики

Путин: рост ВВП России обгоняет глобальные показатели

Темпы роста отечественной экономики превышают среднемировые показатели. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Как отметил глава государства, по итогам 2023 года рост ВВП России составил 3,6%, а в первом квартале 2024 года — 5,4%.

«Наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», — подчеркнул Путин.

Он назвал это одним из значимых структурных изменений в экономике, достигнутых благодаря активной политике опережающего развития промышленности и других несырьевых секторов.

Российский лидер указал, что качественный экономический рост достигается за счет трансформации отраслевой структуры в пользу обрабатывающих производств и высокотехнологичных сфер. По оценкам экспертов, это позволит снизить зависимость страны от экспорта энергоресурсов.

До этого Путин высказался об уровне безработицы в России.

Ранее в ЦБ рассказали когда инфляция вернется в норму.

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ПМЭФ-2024
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