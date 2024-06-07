Чемпион Игр призвал не рассчитывать на хорошую защиту россиян на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил заявление Международного олимпийского комитета, согласно которому за безопасность спортсменов на летних Олимпийских играх — 2024 будут отвечать французские власти. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одна из главных причин не ехать на эту Олимпиаду — отсутствие должного обеспечения безопасности. Французские власти со своими гражданами не могут разобраться, а уж о российских спортсменах говорить не приходится. Поэтому рассчитывать здесь на какую-то особую опеку не стоит», — заявил Васильев.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее Дмитрий Губерниев обратился к российским атлетам, которые могут поехать на Олимпиаду.