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Чемпион Игр призвал не рассчитывать на хорошую защиту россиян на Олимпиаде

Васильев заявил, что не стоит рассчитывать на хорошую защиту россиян на Играх

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил заявление Международного олимпийского комитета, согласно которому за безопасность спортсменов на летних Олимпийских играх — 2024 будут отвечать французские власти. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одна из главных причин не ехать на эту Олимпиаду — отсутствие должного обеспечения безопасности. Французские власти со своими гражданами не могут разобраться, а уж о российских спортсменах говорить не приходится. Поэтому рассчитывать здесь на какую-то особую опеку не стоит», — заявил Васильев.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее Дмитрий Губерниев обратился к российским атлетам, которые могут поехать на Олимпиаду.

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