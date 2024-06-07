Президент России Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам со следующего года.

«Из-за финансовых и бюджетных ограничений не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Сегодня у нас есть ресурсы. Чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. … Это будет действительно справедливо», — сказал Путин.

Президент призвал Госдуму в эту сессию принять соответствующий закон начиная с 1 февраля 2025 года.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

7 июня президент России на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил, что нужно вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее россиянам назвали справедливую частоту индексации пенсий.