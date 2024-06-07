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Путин высказался о доходах россиян

Путин заявил, что доходы россиян должны расти быстрее экономики

Доходы россиян должны расти быстрее экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В июне директор Центра конъюнктурных исследований «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) Георгий Остапкович заявил, что долю людей с высокими доходами в России можно оценить в 10%.

По его словам, именно на этой категории россиян лежит основная нагрузка по налогам.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что средняя зарплата в стране составляет 73 тысячи рублей.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.

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