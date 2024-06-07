Путин высказался о доходах россиян

Доходы россиян должны расти быстрее экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В июне директор Центра конъюнктурных исследований «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) Георгий Остапкович заявил, что долю людей с высокими доходами в России можно оценить в 10%.

По его словам, именно на этой категории россиян лежит основная нагрузка по налогам.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что средняя зарплата в стране составляет 73 тысячи рублей.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.