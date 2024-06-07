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Число пострадавших при обстреле Луганска превысило 40 человек

Правительство ЛНР: количество раненых при атаке на Луганск увеличилось до 43

Количество жителей города Луганска, получивших ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 43 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).

Министр здравоохранения региона Наталия Пащенко рассказала, что среди пострадавших есть четыре ребенка.

«В результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека», — говорится в заявлении.

Также сотрудники экстренных служб достали из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в квартале Ватутина четырех человек, которых спасти не удалось.

7 июня украинские военные выпустили шесть американских ракет ATACMS в направлении города Луганска. Как сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, большая часть снарядов была уничтожена на подлете к населенному пункту.

Тем не менее в результате атаки в городе произошли несколько взрывов и обрушился подъезд одного из многоэтажных жилых домов. Изначально сообщалось о 22 пострадавших, но их количество продолжает увеличиваться.

По словам Пашенко, в том числе ранения получили дети в возрасте восьми и 15 лет. Кроме того, пострадал подросток в возрасте 16 лет.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали массированный удар ВСУ по городу Луганску.

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