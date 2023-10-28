Абаскаля назвали мальчиком, который не может руководить «Спартаком»

Российский тренер Валерий Овчинников, комментируя поражение «Спартака» от «Факела» в матче чемпионата России, заявил, то испанский специалист Гильермо Абаскаль не может руководить красно-белыми. Слова Овчинникова передает «Чемпионат».

«Что я думаю о матче? Мне думать не надо — пускай «Спартак» думает. Тот, кто стоит у руля. Неужели им до сих пор непонятно? Ну не может этот мальчик руководить такой командой, хоть рыжий и фартовый. 23 года назад «Факел» обыграл «Спартак» 1:0. Надо было подождать 23 года, чтобы снова выиграть», — сказал Овчинников.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее в «Спартаке» рассказали о будущем Абаскаля в команде после поражения от «Факела».