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Непобежденный украинский боксер оскорбил британца Фьюри

Украинский боксер Усик заявил, что Фьюри есть что терять в их титульном поединке

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Mateusz Porzucek/Global Look Press

Украинский боксер Александр Усик на своем YouTube-канале поделился мнением о предстоящем титульном поединке против британца Тайсона Фьюри.

«Послушайте, у меня есть путь, по которому я иду. Меня не интересуют пояса. Я уже был чемпионом. Мне терять нечего. Да, я могу еще раз стать чемпионом мира: в крузервейте, в хевивейте. Тайсону же есть много чего терять. Потому что он назвал себя королем. Но король-то с голой жопой!» — заявил украинец.

Усик и Фьюри должны подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Фьюри — чемпион мира по версии WBC.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — Дюбуа не успел подняться до счета судьи. Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Ранее намекнули, что Усик подал документы на ВНЖ в Испании.

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