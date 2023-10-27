В РФС заявили, что в УЕФА не хотят отпускать Россию в Азиатскую конфедерацию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отпустил бы Россию в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) при желании. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.

В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трех основных лиц вы знаете — президент федерации, генеральный секретарь и Алексей Сорокин», — сказал Митрофанов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела пять товарищеских матчей: с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном и Кенией.

Последний официальный матч национальной команды датирован 2021 годом.

Ранее в РФС заявили, что организацию могут исключить из ФИФА.