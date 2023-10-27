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Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Вене

Рублев обыграл Зверева и стал полуфиналистом турнира в Вене

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

В четвертьфинале теннисного турнира ATP 500 в Вене (Австрия) россиянин Андрей Рублев встречался с представителем Германии Александром Зверевым и одержал победу со счетом 6:1, 6:7, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. Рублев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10 заработанных.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Янник Синнер (Италия). В полуфинал ранее вышел россиянин Даниил Медведев. Он в своем матче переиграл соотечественника Карена Хачанова и теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев располагается на пятой позиции, набрав 4 765 очков. Зверев 10-й (3 460 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 805 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков, и является лучшим из россиян.

Ранее сообщалось, что в России не удивлены выходом Рублева на Итоговый турнир ATP.

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