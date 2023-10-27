Зарубежный клуб сделал Дзюбе официальное предложение

Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари пригласил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу бесплатно выступать за его команду. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Пригласить Артема Дзюбу в «Атлетико Сеаренсе»? С удовольствием, это будет топ! Артем, делаю тебе официальное предложение — переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты — лучшие нападающие России.

Еще Диму Тарасова готов принять с Юрием Газинским. Только есть одно «но»: Артем, денег нет, будешь играть бесплатно», — сказал Ари.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

Ранее Дзюбу обвинили в проваливании матчей.