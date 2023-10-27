Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР). Организация выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

На данный момент нет официальной информации о причинах смерти. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что Маматов начал чувствовал себя плохо после того, как умерла его супруга. Утверждается, что последние два месяца знаменитый биатлонист почти не покидал свою больничную палату и не узнавал даже близких людей.

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти спортсмена считается прогрессирующая пневмония.

На международных соревнованиях Маматов дебютировал в 1966 году в 29-летнем возрасте. Через несколько месяцев биатлонист выиграл первую золотую медаль чемпионата мира, победив в индивидуальной гонке в немецком Альтенберге. Там он выиграл шесть наград, четыре из которых — золотые.

Маматову доверили честь быть знаменосцем СССР на открытии Олимпийских игр — 1968.

Он завоевал два золота на Олимпиадах 1968 и 1972 годов — во французском Гренобле и японском Саппоро соответственно.

На тех Играх Маматов бежал в одной эстафетной команде с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым. Вместе они помогли сборной СССР дважды завоевать золотые олимпийские медали в эстафете.

После смерти Маматова Тихонов остался единственным живым участником победных эстафет Гренобля-1968 и Саппоро-1972.

В комментарии Sports.Ru Тихонов назвал Маматова одним из лучших стрелков в истории биатлона.

«В стрельбе Виктор разбирался досконально — не зря же потом написал очень толковый учебник», — отметил Тихонов.

После завершения карьеры Маматов успешно работал тренером и чиновником. Спортсмен занимал посты начальника управления зимних видов спорта, заместителя председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту, президента Федерации биатлона СССР, первого вице-президента Международного союза биатлонистов, вице-президента Олимпийского комитета России, руководителя спортивных делегаций СССР и России на шести зимних Олимпиадах.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своих соцсетях назвал уход Маматова «огромной потерей для биатлона» и отметил, что он «долго болел».

Также Губерниев подчеркнул, что биатлонист был не только талантливым спортсменом и чиновником, но и «иконой стиля».

«Он был учителем, ученым и замечательным педагогом. Мы с ним много общались. Мне будет его не хватать», — сказал Губерниев.

Ранее умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.