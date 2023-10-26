Назван сезон, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки

Экс-форвард ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Максим Рыбин выразил мнение, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в следующем сезоне побьет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Рыбина передает RT.

«Рано или поздно рекорд будет. Кто‑то пишет о постепенном спаде в его броске, да и вопрос здоровья начинает становиться все более важным. Но с уверенностью можно сказать, что в следующем сезоне Овечкин сумеет добиться своей цели», — сказал Рыбин.

Минувшей ночью «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4, Овечкин забросил шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота. Впервые за шесть игр с начала сезона «Кэпиталз» победили в основное время. Эта шайба стала для Овечкина 824-й за карьеру, он на 70 голов отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Ранее физическое развитие Овечкина назвали феноменальным.