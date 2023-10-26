Назван тренер, который справится с работой в «Спартаке»

Футболист нижегородского «Пари НН» Александр Трошечкин заявил, что наставник клуба Сергей Юран справится с работой в московском «Спартаке», передает «Спорт-Экспресс».

«Юран спокойно бы справился с работой в любом топ-клубе России. И в «Спартаке» тоже. Он бы без проблем поднял любую команду», — сказал Трошечкин.

Юран тренирует «Пари НН» с апреля 2023 года. После 12 туров чемпионата России нижегородский клуб набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В 1995 году Юран перешел в качестве игрока в «Спартак». Он провел за москвичей восемь матчей, а затем переехал в Англию к своей девушке и стал выступать за «Миллуолл».

После 12 туров красно-белые делят четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» (по 20 очков). Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

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