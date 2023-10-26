Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван тренер, который справится с работой в «Спартаке»

Футболист «Пари НН» Трошечкин считает, что Юран справится с работой в «Спартаке»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Футболист нижегородского «Пари НН» Александр Трошечкин заявил, что наставник клуба Сергей Юран справится с работой в московском «Спартаке», передает «Спорт-Экспресс».

«Юран спокойно бы справился с работой в любом топ-клубе России. И в «Спартаке» тоже. Он бы без проблем поднял любую команду», — сказал Трошечкин.

Юран тренирует «Пари НН» с апреля 2023 года. После 12 туров чемпионата России нижегородский клуб набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В 1995 году Юран перешел в качестве игрока в «Спартак». Он провел за москвичей восемь матчей, а затем переехал в Англию к своей девушке и стал выступать за «Миллуолл».

После 12 туров красно-белые делят четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» (по 20 очков). Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

Ранее был назван худший трансфер «Спартака» за последние годы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий