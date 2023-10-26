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Футболист «Зенита» рассказал, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

Игрок «Зенита» Сергеев заявил, что не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы из-за мата

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что не пошел бы на YouTube-шоу тренера Леонида Слуцкого и форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы «Ну, так нельзя!» из-за того, что там много мата, передает Sport24.

«Смотрел пару выпусков, прикольно. Но сам бы не пошел. Все-таки родители смотрят, а там будет много мата», — сказал Сергеев.

Дзюба и Слуцкий приглашают на шоу известных тренеров и футболистов. В выпусках программы используется много ненормативной лексики.

За «Зенит» Сергеев играет с 2022 года. Вместе с сине-бело-голубыми стал двукратным чемпионов России.

В прошлом туре «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов». В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В начале второй половины игры счет открыл Вендел. За девять минут до финального свистка бразилец оформил дубль. В компенсированное время Андрей Мостовой довел счет до разгромного, но в последней атаке Роман Ежов отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 23 очка.

Ранее Сергеев заявил, что в Латвии с ним не говорили по-русски.

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