«Ньюкасл» проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов

Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ньюкасл Юнайтед» и дортмундской «Боруссией». Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, закончилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

Единственный мяч на 45-й минуте забил нападающий «Боруссии» Феликс Нмеча. Ему ассистировал Нико Шлоттербек.

Таким образом, дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка. «Ньюкасл» также имеет в активе четыре балла, но располагается на третьей строчке, уступая по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу французский «Пари Сен-Жермен», который набрал шесть очков. Замыкает группу «Милан», которому удалось заработать лишь два очка.

В следующем туре Лиги чемпионов «Боруссия» снова встретится с «Ньюкаслом». Матч пройдет 7 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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