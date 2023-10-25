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«ПСЖ» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

Голы Мбаппе, Коло-Муани и Ли Кан Ина помогли «ПСЖ» разгромить «Милан» в матче ЛЧ

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Reuters

Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором французский «Пари Сен-Жермен» принимал итальянский «Милан». Встреча, прошедшая на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже, закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 32-й минуте счет в матче открыл форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На 46-й минуте нападающий хозяев Усман Дембеле удвоил преимущество, но его гол был отменен из-за положения вне игры. На 53-й минуте нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани забил второй мяч своей команды. на 89-й минуте игрок «ПСЖ» Ли Кан Ин довел счет до разгромного.

Таким образом, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в активе шесть очков после трех проведенных матчей. «Милан» заработал лишь два балла и замыкает таблицу группы.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Милан» снова проведут очную встречу. Игра состоится 7 ноября.

Ранее «Барселона» обыграла донецкий «Шахтер».

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