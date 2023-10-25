Стало известно, за что Месси получит «Золотой мяч»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов выразил мнение, что форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» за победу на чемпионате мира в Катаре. Слова Лахиялова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Уже просачивалась информация, что «Золотой мяч» получит Месси. Вряд ли «Золотой мяч» вручат Месси за игру в составе «ПСЖ» или «Интер Майами». Наверное, МЛС по своему уровню слабее даже российской лиги. А что касается игр за сборную, то по ним Месси заслужил «Золотой мяч», — сказал Лахиялов.

Церемония награждения пройдет в Париже 30 октября. У Лионеля Месси на данный момент семь «Золотых мячей», у Криштиану Роналду — пять.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира сборная Аргентины с Месси в составе переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, Месси реализовал свою попытку.

По итогам турнира его признали лучшим футболистом.

Ранее тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Винисиус скоро выиграет «Золотой мяч».