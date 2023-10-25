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Известный блогер предсказал развитие карьеры Павловича после титульного боя

Боец и блогер Тарасов: Павлович прогрессирует в каждом бою

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Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый боец смешанного стиля и блогер Артем Тарасов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о карьерных перспективах 31-летнего российского бойца ММА Сергея Павловича, который встретится в рамках UFC 295 в поединке за титул временного чемпиона в тяжелом весе с Томом Аспиналлом из Великобритании.

«Мы видим, что у него все еще впереди. И мы видим, как он в каждом бою прогрессирует. Посмотрим, все будет зависеть от оппозиции. Если Павлович будет все делать так, как он делал раньше, его сопернику будет очень тяжело», — уверен Тарасов.

120-килограммовый Сергей Павлович идет на рекорде 18-1 в смешанных единоборствах. Свое единственное поражение он потерпел в первом же бою в UFC пять лет назад, когда встретился с бразильцем Алистаром Оверимом. После этого россиянин выиграл в ведущем промоушене мира шесть поединков подряд, причем во всех шести одерживал победу нокаутом в первом раунде. На счету Аспиналла 13 побед и три поражения в ММА, при этом в UFC он тоже идет на рекорде 6-1. Свое единственное поражение в промоушене он потерпел два года назад от американца Кертиса Блейдса.

Ранее боец UFC Виктория Дудакова заявила, что выход на бой под песню «Я русский» не принес ей удачу.

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