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Еще одна футбольная сборная не сможет сыграть с Россией

В сборной Киргизии заявили, что не смогут сыграть с Россией в 2024 году

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная Киргизии не будет проводить товарищескую игру с командой России из-за плотного графика официальных матчей. Об этом представитель федерации футбола Торез Абаз заявил Sport24.

«Следующий год уже расписан официальными матчами отбора ЧМ-2026 и, учитывая сжатые сроки международных пауз на матчи сборных, думаю, вряд ли будут какие-либо товарищеские игры не только с Россией, но и с другими национальными командами», — сказал Абаз.

В ноябре 2023 года сборная Киргизии начнет проводить свои матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. В сборной Ирана ранее рассказали, что не смогут провести ответную игру против России в 2024 году.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч.

Ранее иностранный тренер заявил, что в мире никому нет дела до российского футбола.

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