Роналду рассказал, как относится к своим рекордам

Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что ему нравится играть в саудовском клубе, а не покорять рекорды. Его слова передает в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«На самом деле, меня не особо волнуют рекорды. Мне нравится играть в «Аль-Насре». Мы работаем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой», — сказал Роналду.

В конце сентября Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам. На счету 38-летнего форварда была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья. После этого Роналду в составе своего клуба выиграл еще раз – у «Аль-Ахли» (4:3).

24 октября Роналду отметился дублем и результативной передачей в матче Азиатской Лиги чемпионов с катарским «Аль-Духаиль». Всего на счету португальца 43 очка (34+9) в 38 матчах за «Аль-Наср».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее боец Нганну похвастался подарком от Роналду за €120 тысяч.