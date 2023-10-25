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Экс-форвард «Спартака» лишил свой клуб ничьей с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Бывший футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон, ныне выступающий за «Копенгаген», не забил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на счету защитника англичан Гарри Магуайра. В добавленное ко второму тайму время вратарь «МЮ» Андре Онана отразил пенальти в исполнении Джордана Ларссона.

Ларссон покинул красно-белых весной 2022 года, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать контракты с российскими клубами. Швед в составе «Спартака» стал серебряным призером чемпионата России сезона-2020/21 и обладателем Кубка страны сезона-2021/22.

«Манчестер Юнайтед» (3 очка) одержал первую победу на групповом этапе и поднялся на третье место, уступая мюнхенской «Баварии» (9) и стамбульскому «Галатасараю» (4). «Копенгаген» (1) замыкает таблицу.

Ранее был назван худший трансфер «Спартака» за последние годы.

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Футбол. Лига чемпионов
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