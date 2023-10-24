Стал известен ключевой недостаток лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российским клубам не хватает качественных легионеров.



По его словам, текущий лимит на иностранцев в целом неплох, но имеет небольшие недостатки.

«Лимиту, наверное, сегодня не хватает качества. Есть простые люди, которые приехали в Россию из-за границы, которые зарабатывают деньги. За исключением легионеров в «Зените», «Спартаке», может быть нескольких других заметных игроков, есть люди, которые мне никак на душу не легли, я не знаю, как они оказались здесь. Тем более непонятно, как есть легионеры, которые приехали и не играют. Поэтому в вопросе лимита на легионеров я за качество — за Малкома, Клаудиньо, Витиньо. Вот эти фамилии помогают нашим молодым игрокам получать футбольное образование и формироваться как личности на поле», — заявил Игнатьев.

В текущем сезоне в заявке клубов РПЛ могут присутствовать до 13 легионеров, из них одновременно на поле могут находиться лишь восемь.

Ранее стало известно, кого легенда «Спартака» Валерий Кечинов назвал фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.