Российский футболист попал в сборную Европы

Издание La Gazzetta dello Sport составило символическую сборную тура в топ-5 лигах Европы, в которую вошел полузащитник «Монако» Александр Головин.

Вратарь: Албан Лафон («Нант»)

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Дэйли Блинд («Жирона»), Алекс Гримальдо («Байер» Л)

Полузащитники: Луис Альберто («Лацио»), Дуглас Луис («Астон Виллы»), Александр Говорин («Монако»)

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Головин отметился дублем в матче против «Метца». Александр за свой матч получил восемь баллов. Француз Килиан Мбаппе, который отметился забитым мячом в игре со «Страсбургом» (3:0), получил семь баллов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

Встреча между «Монако» и «Метцем» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

В следующем туре «Монако» встретится с «Лиллем». Встреча пройдет 29 октября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

Ранее Головин попал в сборную тура Лиги 1.